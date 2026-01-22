طريقة عمل أوراك الدجاج بالبصل المكرمل في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

أوراك الدجاج بالبصل المكرمل من الأكلات الشهية التي تجمع بين الطعم الغني للدجاج ونكهة البصل الحلوة بعد التكرمل، وهي وصفة مثالية لتقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، خاصة في الأيام الباردة.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوفر مكوناتها، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل أوراك الدجاج بالبصل المكرمل.

مكونات عمل أوراك الدجاج بالبصل المكرمل:-

4 أوراك دجاج مغسولة جيدًا

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

عصير نصف ليمونة

3 حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملعقة صغيرة سكر اختياري للتكرمل السريع

رشة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة خل أو بلسميك اختياري

طريقة عمل أوراك الدجاج بالبصل المكرمل

طريقة عمل أوراك الدجاج بالبصل المكرمل:-

في وعاء عميق، تخلط أوراك الدجاج مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة وبهارات الدجاج وعصير الليمون.

تقلب الأوراك جيدا حتى تتغلف بالتتبيلة من جميع الجهات.

يفضل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وكلما زادت المدة زادت النكهة.

يسخن الزيت أو الزبدة في طاسة واسعة على نار متوسطة.

تضاف أوراك الدجاج وتحمر جيدا من الجهتين حتى تكتسب لون ذهبي.

ترفع الأوراك من الطاسة وتترك جانبا.

في نفس الطاسة، يضاف الزيت أو الزبدة ثم شرائح البصل.

يقلب البصل على نار هادئة مع رشة ملح حتى يذبل تماما.

يضاف السكر اختياري ويقلب البصل باستمرار حتى يتحول لونه إلى الذهبي الداكن.

يضاف الفلفل الأسود والخل أو البلسميك لإبراز النكهة ويقلب جيدا.

تعاد أوراك الدجاج إلى الطاسة فوق البصل المكرمل.

تغطى الطاسة وتترك على نار هادئة لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما ويتشرب نكهة البصل.

يمكن إضافة نصف كوب ماء أو مرق دجاج إذا لزم الأمر للحصول على صوص غني.

لنجاح الوصفة، استخدمي نار هادئة أثناء تكرمل البصل حتى لا يحترق ويعطي طعم مر.

يمكن إضافة فص ثوم مفروم أو رشة قرفة خفيفة للبصل لإضافة نكهة مميزة.

يفضل استخدام طاسة ثقيلة القاع لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي.

تقدم أوراك الدجاج بالبصل المكرمل مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي.

يمكن تقديمها بجانب البطاطس المهروسة أو الخبز البلدي.

تزين بالبقدونس المفروم أو شرائح الفلفل الأخضر لإضافة لمسة جمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.