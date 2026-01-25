الأحد 25 يناير 2026
محامي رمضان صبحي: قدمنا الطعن ونسعى لإعادة اللاعب إلى الملاعب من جديد

أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أن الأمل ما زال قائمًا في قضية إيقاف موكله بسبب المنشطات، رغم صعوبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

 

أزمة رمضان صبحي والمنشطات 

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن فريق الدفاع تقدم بالفعل بالاستئناف والطعن على قرار إيقاف اللاعب الصادر عن محكمة “كاس”، مشيرًا إلى أنه حال موافقة المحكمة الفيدرالية الدولية على الطلب، سيحق لرمضان صبحي العودة إلى الملاعب من جديد.

وأوضح محامي اللاعب أن نسبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية تكون ضعيفة للغاية، إلا أن لديهم أملًا كبيرًا في إنصاف رمضان صبحي، خاصة أن حيثيات الحكم أشارت إلى وجود تلاعب في عينة المنشطات، رغم ثبوت إيجابيتها.

وأضاف أن الطعن تم تقديمه رسميًا يوم الإثنين الماضي، مع احتمال أن تقرر المحكمة إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدولية الرياضية للنظر فيها من جديد.

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات 

وكانتالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت، في 26 نوفمبر الماضي، إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، عقب ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها في 3 أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، تقدم دفاع اللاعب بتظلم رسمي على قرار المحكمة الرياضية الدولية، عبر رفع دعوى أمام المحكمة الرياضية السويسرية، في محاولة لرفع أو تخفيف العقوبة الموقعة عليه.

يُذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قرارًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي، وأخطرت اتحاد الكرة المصري بذلك، قبل أن يُسمح له بالعودة المؤقتة للمشاركة مع فريقه لحين الفصل النهائي في القضية، وهو ما انتهى بقرار الإيقاف الصادر عن الوكالة الدولية.

رمضان صبحي بيراميدز محامى رمضان صبحى هاني زهران المنشطات

