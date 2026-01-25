الأرصاد: لا تنخدعوا من ارتفاع حرارة النهار وعاصفة ترابية تضرب مصر خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد استمرارًا في الطقس الدافئ خلال هذا الأسبوع، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس بشكل واضح.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الإحساس بالدفء سيكون ملحوظًا خلال فترة النهار في أغلب أنحاء الجمهورية.

تحذير من الانخداع بدفء النهار.. والليل شديد البرودة

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد على ضرورة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، مؤكدة أن الأجواء تنقلب بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

وأكدت أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يستوجب ارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل، خاصة للأطفال وكبار السن.

نشاط للرياح وأتربة بداية من الإثنين

وحذّرت الدكتورة منار غانم من نشاط ملحوظ للرياح اعتبارًا من يوم الإثنين، مشيرة إلى أن هذا النشاط قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، ما قد يؤثر على مرضى الحساسية والصدر.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة أو القيادة على الطرق الصحراوية.

أمطار خفيفة على السواحل وشمال الوجه البحري

وأشارت غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة، تتركز على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أن هذه الأمطار لن تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية أو التأثير على الأنشطة المعتادة.

شبورة مائية كثيفة وانخفاض في الرؤية الأفقية

واختتمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بالتنبيه إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.

وأكدت ضرورة التزام قائدي المركبات بالقيادة الهادئة وترك مسافات أمان حفاظًا على سلامة الجميع.

