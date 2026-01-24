السبت 24 يناير 2026
محافظات

​ميناء دمياط يستقبل 9 سفن وتداول 111 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
 كشفت هيئة ميناء دمياط عن استقبال 9 سفن، في حين غادرت 6 سفن أخرى، ليصل إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة إلى 29 سفينة.

​حركة الصادرات والواردات

وأوضح بيان أصدرته الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39075 طنا، شملت كميات من الجبس المعبأ، اليوريا، الحديد، والكلينكر. وفي المقابل، سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 72012 طنا، تضمنت شحنات من الذرة، الحديد، الخردة، السلاج، بالاضافة الى القمح.

 

ميناء دمياط.. فيتو 
ميناء دمياط.. فيتو 

​احتياطي القمح وصوامع الغلال

 ​وفيما يخص السلع الاستراتيجية، أشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 51971 طنا، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 32236 طنا. كما تم نقل 3764 طن قمح عبر 3 قطارات متجهة إلى صوامع طنطا والقليوبية، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3108 حركات.

 

​انتعاش الخط الملاحي مع إيطاليا 

 ​شهد الميناء مغادرة السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الذي يربط بين دمياط وميناء تريستا الإيطالي. 

وقامت السفينة بتداول 3595 طنا من البضائع المتنوعة التي شملت خضروات وفواكه ومكونات سيارات ومنسوجات. وانطلقت هذه الصادرات المصرية نحو عدة وجهات أوروبية منها إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، وفرنسا، مما يعزز دور الميناء كبوابة رئيسية للتجارة الخارجية.

