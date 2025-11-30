تداول نشط للبضائع وتدفق لحمولات القمح بميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية حركة ملاحية نشطة، حيث استقبل 14 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، ليصل إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 29 سفينة.

ومن بين السفن الوافدة، وصلت السفينة CAPTAIN KARAM التي ترفع علم بنما، بطول 190 مترًا وعرض 32 مترًا، قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 51 ألفًا و295 طنًا من القمح لصالح القطاع العام. كما وصلت السفينة GLORY LOONG القادمة من روسيا والمحملة بـ 66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

سجل الميناء تصدير 20523 طنًا من البضائع العامة، شملت 5150 طن يوريا، و1880 طن ملح، و3206 طن علف بنجر، و10287 طنًا من البضائع المتنوعة.

الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد 63876 طنًا، تضمنت 313 طن ذرة، و8600 طن قمح، و10927 طن حديد، و8400 طن خردة، و22796 طن فول صويا، بالإضافة إلى شحنات متنوعة من الأخشاب والابلكاش والرخام والبضائع المتنوعة.

حركة الحاويات

شهدت أرصفة الميناء تداول 245 حاوية مكافئة صادرات، و459 حاوية مكافئة واردات، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 2011 حاوية مكافئة.

أرصدة القمح بالصوامع

وارتفع رصيد صومعة الغلال للقطاع العام إلى 54640 طنًا من القمح، فيما سجلت مخازن القطاع الخاص 54033 طنًا.

القطارات والشاحنات

غادر الميناء قطار واحد محمل بـ 1182 طنًا من القمح متجهًا إلى صوامع القليوبية، فيما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4435 حركة خلال اليوم.

