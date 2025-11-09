حركة نشطة بميناء دمياط واستقبال 10 سفن ومغادرة 14 خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

شهد ميناء دمياط اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 حركة ملاحية نشطة، حيث أوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيانه أن الميناء استقبل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عشر سفن، بينما غادرت أربع عشرة سفينة ليصل إجمالي السفن المتواجدة داخل الميناء إلى أربعٍ وعشرين سفينة.

ارتفاع معدلات الصادرات والواردات

وأشار البيان إلى أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 55654 طنًا تضمنت شحنات من اليوريا والكلينكر والجبس المعبأ والأسمنت والبضائع المتنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65483 طنًا من الذرة والحديد والخردة والقمح والفول وزيت الطعام، ما يعكس نشاط حركة التجارة داخل الميناء وتنوع البضائع المتداولة.

تداول الحاويات يشهد انتعاشا

وفيما يتعلق بتداول الحاويات، بلغت حركة الصادر 875 حاوية مكافئة بينما سجلت الوارد 82 حاوية مكافئة، وبلغ عدد حاويات الترانزيت 1099 حاوية مكافئة، وهو ما يؤكد الانتعاش الواضح في حركة الحاويات بالميناء واستمرار تدفق الشحنات الدولية.

مخزون القمح في الصوامع والمخازن

كما أشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 103610 أطنان من القمح، في حين سجلت مخازن القطاع الخاص رصيدًا بلغ 39774 طنًا، مما يوضح وفرة المخزون الاستراتيجي من القمح واستقرار عمليات التخزين.

انتظام حركة القطارات والشاحنات

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء شهد مغادرة قطارين بحمولة إجمالية بلغت 2428 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5426 حركة، بما يعكس انسيابية العمل داخل الميناء وتكامل منظومة النقل البحري والبري.

