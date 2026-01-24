السبت 24 يناير 2026
نبيل الكوكي يرفع راية التحدي قبل مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية أن مباراة الغد ستكون صعبة على الفريقين.

تصريحات مدرب المصري 

وأشار مدرب المصري:"نسعى للحفاظ على صدارة المجموعة وهدفنا الفوز بالمباراة  للاقتراب  أكثر وأكثر من الصعود لدور الثمانية.

وأشار:"اللاعبون لديهم رغبة أكيدة في الفوز وثقتنا بهم كبيرة والإعداد لمباريات الكونفيدرالية يختلف تمامًا عن المباريات المحلية.

وكشف:"الثنائي الدولي خالد صبحي وصلاح محسن ما زال لديهما الكثير لتقديمه للمصري ومنتخب مصر.

سنواجه ضغط كبير في المباريات خلال الفترة القادمة ونأمل في الخروج منه بلا إصابات.

 

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

 

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري 

وعُقد اليوم بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

المصري بالأخضر والزمالك بالأبيض

 وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الوردي. 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة المغربي حمزة الحجوي بحضور  التونسي المعتز بالله دشراوي منسق عام المباراة  والناميبي ستيفن نديلي المنسق الأمني للمباراة والمصري  محمد السيسي  المنسق الإعلامي  للمباراة  ومراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي، بالإضافة لحكم المباراة الرواندي جورج جاتوجاتو.
 

 

