المصري بالأخضر والزمالك بالأبيض في الكونفدرالية (صور)

عُقد منذ قليل بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري بالأخضر والزمالك بالأبيض

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الوردي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة المغربي حمزة الحجوي بحضور التونسي المعتز بالله دشراوي منسق عام المباراة والناميبي ستيفن نديلي المنسق الأمني للمباراة والمصري محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة ومراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي، بالإضافة لحكم المباراة الرواندي جورج جاتوجاتو.

هذا وقد مثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام، طبيب الفريق إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

موعد مباراة المصري والزمالك

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

