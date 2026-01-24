السبت 24 يناير 2026
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري

فريق الزمالك
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يخوض فريق المصري تدريبه الأساسي في التاسعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يشهد غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً مواجهة نارية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف الفريقين في المجموعة الرابعة

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في صراع الصدارة، حيث جاء ترتيب الفريقين قبل اللقاء كالتالي:

المصري البورسعيدي: يتربع على القمة برصيد 6 نقاط (علامة كاملة).

نادي الزمالك: يحتل الوصافة برصيد 4 نقاط؛ بعد فوزه على زيسكو يونايتد (1-0) وتعادله إيجابيًا مع كايزر تشيفز (1-1).

القنوات الناقلة ومتابعة اللقاء

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة، وستنقل المباراة مباشرة عبر شاشاتها لتغطية أحداث الديربي المصري القاري.

كما سيتواجد المغربي حمزة الحجوي كمراقب عام للمباراة، والموريتاني عبد الرحمن كيلي مراقبًا للحكام.

