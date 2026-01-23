منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الثاني

18 حجم الخط

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم، مهرجان البراعم الثاني هذا الموسم، عقب انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي، أقيم في ملاعب المدينة الرياضية فى دمو وشارك فيه أكثر من 300 لاعب من مواليد 2013 , 2014، 2015 ، 2016 ،2017

فرق شاركت في المهرجان

شارك فى المهرجان فرق المقاصة وقلهانة والفوايد وأهلى الغرق ووطنى الغرق وابشواى والهلال وسيلا وجولدن جيت، وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب إلى 4 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم، حسام أحمد، أحمد سمير، محمد حمدى، احمد حسن زكي، شاهد المباريات حضور كبير من أولياء أمور اللاعبين والمدربين من أبناء المحافظة وشهدت المباريات تنافس بين اللاعبين.

دورة الترقي من الدرجة الرابعة

من جهة أخرى، بدأت منطقة الفيوم دورة ترقى القسم الرابع التى يشارك فيها أربعة فرق هى المصريين وسقارة والعدوة والفوايد، وقد لعبت مباراتين خلال هذا الأسبوع، فاز فريق سقارة على العدوة 4/3 فى المباراة التى أقيمت على ملعب سنورس وادارها الحكم احمد عنتر وعاونه شريف حسن وبسام عبد المهيمن والحكم الرابع عبد الرحمن ناصر وراقبها الكابتن صبرى صادق والكابتن محمد سامى، وفى المباراة الثانية فاز فريق الفوايد على المصريين 2/1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب سنورس وادارها الحكم محمد ممدوح صلاح وعاونه مصطفى حسين ورجب محمد والحكم الرابع إسلام موسى.

وتجرى يوم الإثنين القادم الجولة الثانية من الدورة، يلتقى فريق الفوايد مع سقارة فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم والعدوة مع المصريين فى ملعب سنورس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.