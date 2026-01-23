الجمعة 23 يناير 2026
منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الثاني

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم، مهرجان البراعم الثاني هذا الموسم، عقب انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي، أقيم في ملاعب المدينة الرياضية فى دمو وشارك فيه أكثر من 300 لاعب من مواليد 2013 , 2014، 2015 ، 2016 ،2017

فرق شاركت في المهرجان

شارك فى المهرجان فرق المقاصة وقلهانة والفوايد وأهلى الغرق  ووطنى الغرق وابشواى والهلال  وسيلا وجولدن جيت، وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب إلى 4 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم، حسام أحمد،  أحمد سمير، محمد حمدى، احمد حسن زكي، شاهد المباريات حضور كبير من أولياء أمور اللاعبين والمدربين من أبناء المحافظة وشهدت المباريات تنافس بين اللاعبين.

دورة الترقي من الدرجة الرابعة

من جهة أخرى، بدأت منطقة الفيوم دورة ترقى القسم الرابع التى يشارك فيها أربعة فرق هى المصريين وسقارة والعدوة والفوايد، وقد لعبت مباراتين خلال هذا الأسبوع، فاز فريق سقارة على العدوة 4/3 فى المباراة التى أقيمت على ملعب سنورس وادارها الحكم احمد عنتر وعاونه شريف حسن وبسام عبد المهيمن والحكم الرابع عبد الرحمن ناصر وراقبها الكابتن صبرى صادق  والكابتن محمد سامى، وفى المباراة الثانية فاز فريق الفوايد على المصريين 2/1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب سنورس وادارها الحكم محمد ممدوح صلاح وعاونه مصطفى حسين ورجب محمد والحكم الرابع إسلام موسى.

بمشاركة منتخب مصر، قطر تعلن عن استضافتها مهرجان كرة القدم 2026

كرة القدم كشفت ما تجاهله التاريخ، قصة دخول الإسلام السنغال قبل ألف عام

وتجرى يوم الإثنين القادم الجولة الثانية من الدورة، يلتقى فريق الفوايد مع سقارة فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم والعدوة مع المصريين فى ملعب سنورس.

