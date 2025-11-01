عمرو سلامة: مقولة "عدوك ابن كارك" ليست دقيقة

حرص المخرج عمرو سلامة على توجيه رسالة غير مباشرة، أكد من خلالها أن أعداء مهنة الفن هم من يرون أن الفن يجعل الإنسان يخسر كثيرا.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه بفيس بوك: “فيه ناس ومواقف بشوفها بتحسسني إن مقولة “عدوك ابن كارك” مش دقيقة، بالعكس ساعات كتير اللي داعمك ومساعدك وحامي ضهرك هو ابن كارك. عدونا الحقيقي اللي مستتفه كارنا وبيحاربنا عشان شايف إن الكار بيفضحه أو بيخسره أو متعارض مع مصالحه الدنيئة”.



