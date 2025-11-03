تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "فيها ايه يعني" منذ طرحه بالسينمات

يواصل فيلم “فيها ايه يعني” بطولة النجم ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، تحقيق إيرادات قوية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري منذ طرحه بها.

إجمالي إيرادات فيلم فيها ايه يعني

وحقق فيلم “فيها ايه يعني” إيرادات وصلت لـ 75 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري حتى الآن.

قصة فيلم فيها ايه يعني

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حول رجل متقاعد يعيش صراعًا بين ذكريات الماضي وواقعه الحالي، بينما تعيش شخصية "ليلى" بين الحنين لماضيها وذكريات الطفولة الجميلة.

وتتشابك الأحداث مع شخصيات أخرى مثل "ندى" و"علاء" و"نجية" و"أمينة"، في مواقف تجمع بين الكوميديا والرومانسية والصراع الاجتماعي، ما يجعل الفيلم تجربة متنوعة وممتعة للجمهور.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

