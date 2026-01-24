السبت 24 يناير 2026
محافظات

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

طقسا مشمسا لطيفا
طقسا مشمسا لطيفا بمطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، طقسا مشمسا لطيفا واستقرارا في درجات الحرارة مع تلطف الجو نهارا مع هدوء حركة الأمواج والرياح، وانخفاض درجة الحرارة ليلًا. 

ورصدت "فيتو" الأجواء والطقس بمدينة مرسى مطروح بعد نوة من الطقس المتقلب خلال الأيام الماضية، استقرارا في الأحوال الجوية وهدوء حركة الرياح والأمواج، مع أجواء مشمسة.
هيئة الأرصاد الجوية
كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم السبت وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 


ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

ويكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10

