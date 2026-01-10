السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بمطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
18 حجم الخط

لقي موظف مصرعه، صباح اليوم السبت، في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بشارع المطار في مدينة مطروح، ما أدى إلى انهيار سقف إحدى الغرف عليه.

انفجار اسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الارصاد
وكشفت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع نتيجة انفجار أسطوانة هيدروجين بجوار مولد كهربائي داخل المقر، ما تسبب في عصف شديد أسفر عن تهشم أجزاء من المبنى وسقوط السقف على الموظف، ليلقى مصرعه في الحال.

تحرك عاجل للإسعاف والحماية المدنية
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المبنى لتأمينه ومنع حدوث أي توابع أو حرائق، مع السيطرة على الوضع وتأمين باقي الأسطوانات والمولدات الكهربائية مع فحص المبنى للتأكد من سلامته الإنشائية.

نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام
وجرى نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

النيابة العامة تحقق في الواقعة
فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، وبيان الأسباب الدقيقة لانفجار أسطوانة الهيدروجين.

فحص إجراءات السلامة المهنية
كما قررت الجهات المختصة فحص مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مقر الهيئة، مع التحفظ على الجثمان لحين صدور تصريح الدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع أجهزة الحماية المدنية مستشفي مطروح العام كهرباء مطروح مصرعه موقع الحادث وات الحماية المدنية مصادر محافظة مطروح والحماية المدنية مولدات الكهرباء مولد كهربائي شارع المطار

مواد متعلقة

ارتفاع شديد في الأمواج بمطروح

أمطار متوسطة وسحب وغيوم على مرسى مطروح (صور)

رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة مطروح (صور)

اللواء خالد شعيب يهنئ أقباط مطروح بعيد الميلاد المجيد

تنسيق مشترك بين مطروح والعلمين الجديدة لتسريع توفير الخدمات بزهرة العلمين

محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة المحطات النووية لتفعيل التعاون في مشروع الضبعة

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

مرسى مطروح تشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة تجوال الماشية بالشوارع (صور)
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

خدمات

المزيد

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية