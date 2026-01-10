مصرع شخص في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بمطروح

18 حجم الخط

لقي موظف مصرعه، صباح اليوم السبت، في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بشارع المطار في مدينة مطروح، ما أدى إلى انهيار سقف إحدى الغرف عليه.

انفجار اسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الارصاد

وكشفت مصادر مطلعة أن الانفجار وقع نتيجة انفجار أسطوانة هيدروجين بجوار مولد كهربائي داخل المقر، ما تسبب في عصف شديد أسفر عن تهشم أجزاء من المبنى وسقوط السقف على الموظف، ليلقى مصرعه في الحال.



تحرك عاجل للإسعاف والحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المبنى لتأمينه ومنع حدوث أي توابع أو حرائق، مع السيطرة على الوضع وتأمين باقي الأسطوانات والمولدات الكهربائية مع فحص المبنى للتأكد من سلامته الإنشائية.

نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام

وجرى نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

النيابة العامة تحقق في الواقعة

فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، وبيان الأسباب الدقيقة لانفجار أسطوانة الهيدروجين.

فحص إجراءات السلامة المهنية

كما قررت الجهات المختصة فحص مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مقر الهيئة، مع التحفظ على الجثمان لحين صدور تصريح الدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.