تجديد اعتماد وحدة أم الرخم الصحية بمطروح من “GAHAR”

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن تجديد اعتماد وحدة أم الرخم الصحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بنسبة 96.9%، في إنجاز يعكس مستوى الأداء المتميز والالتزام الصارم بمعايير الجودة وسلامة المرضى وفقًا لأحدث النظم المعتمدة على المستوى القومي.

وقد أكد وكيل وزارة الصحة أن هذا الاعتماد يُعد شهادة ثقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل الوحدة، ويبرهن على نجاح الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة.



جهود مكثفة للفريق الطبي والإداري

حيث أوضح الدكتور أحمد رفعت أن تجديد الاعتماد جاء تتويجًا لجهود مكثفة وعمل دؤوب شارك فيه جميع أعضاء الفريق الطبي والإداري بوحدة أم الرخم، بالتعاون مع الإدارة الصحية المختصة ومديرية الصحة بمطروح، حيث تم الالتزام الكامل بتطبيق سياسات الجودة، ومعايير سلامة المرضى، ومكافحة العدوى، وإدارة المخاطر، وحفظ حقوق المرضى، إلى جانب تحسين بيئة تقديم الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في رفع كفاءة الأداء داخل الوحدة وتحقيق مستوى متقدم من الانضباط المؤسسي، بما ينعكس بشكل مباشر على رضا المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم.

دعم استراتيجية الدولة والتأمين الصحي الشامل

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح استراتيجية وزارة الصحة والسكان ومحافظة مطروح في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفق معايير دقيقة تركز على سلامة المرضى، واستدامة الجودة، وتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضح أن الاعتماد لا يُعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لضمان التحسين المستمر وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.

مؤشر واضح على كفاءة منظومة العمل

وأكد أن حصول وحدة أم الرخم على نسبة اعتماد مرتفعة يُعد مؤشرًا واضحًا على كفاءة منظومة العمل داخل الوحدة، وفاعلية المتابعة والإشراف، ووعي الفرق الصحية بأهمية الجودة كنهج عمل يومي وليس مجرد متطلب للحصول على الاعتماد.

تجهيز وحدات جديدة للاعتماد

وأشار الدكتور أحمد رفعت إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز وحدتي سيدي حنيش وسيدنا هود للحصول على الاعتماد خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المديرية للتوسع في اعتماد الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات بجميع أنحاء المحافظة.

تهنئة وتأكيد على استدامة التميز

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بتقديم خالص التهنئة لكافة العاملين بوحدة أم الرخم وجميع فرق الإشراف والمتابعة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على مستوى الأداء المتميز، والعمل الدائم على التطوير والتحسين المستمر، لضمان تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة لأهالي محافظة مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.