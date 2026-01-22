الخميس 22 يناير 2026
طقس متقلب ونشاط للرياح في مرسى مطروح (صور)

تقلبات جوية بمطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، طقسا متقلبا بين الغيوم والأجواء المشمسة مع استمرار نشاط الرياح الملحوظ.

ورصدت "فيتو" الطقس المتقلب بمدينة مرسى مطروح، حيث نشاط الرياح بشكل ملحوظ وارتفاع نسبة الأمواج مع اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط. 

كما شهدت مدينة مرسى مطروح هطول  أمطار خفيفة على عددا من المناطق، وأجواء غير مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة منذ أمس الأربعاء. 

هيئة الأرصاد الجوية
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئ على  شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية. 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس. 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

