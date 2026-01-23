الجمعة 23 يناير 2026
حوادث

رائحة كريهة تكشف لغز العثور على جثة رجل متحللة في مطروح

استقبلت مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام جثة رجل في العقد الرابع من العمر، في حالة تحلل وتعفن متقدم، بعد العثور عليه متوفى داخل مسكنه بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح، وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.


وكانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارًا من سكان إحدى العمارات السكنية بحي الشروق يفيد بانبعاث رائحة غريبة وكريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة يرافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالفحص والمعاينة، تبين وجود جثة لشخص يُدعى س ا ع، يبلغ من العمر 38 عامًا، مقيم بالعمارة رقم 94، حيث وُجدت الجثة داخل الشقة في حالة تحلل متقدمة.


وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الوفاة يُرجح حدوثها قبل نحو خمسة أيام من اكتشاف الجثمان، دون وجود أي آثار لاستغاثة أو مظاهر حياة خلال تلك الفترة، فيما لم تُظهر المعاينة الظاهرية وجود إصابات واضحة.


وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.


وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

