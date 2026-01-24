​تموين دمياط يشن حملة مكبرة ويصادر أطنانا من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة تفتيشية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بصحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حيث تحركت الحملة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين وبصحبته فريق عمل متخصص من مفتشي المديرية لتفقد الحالة التموينية في مختلف المناطق والتأكد من جودة المعروضات ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ضبط كميات ضخمة من السلع المجهولة

أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر التي لا تحمل بيانات رسمية، حيث تم التحفظ على مائتي كيلوغرام من الزبدة الصفراء موزعة على عشر كراتين، بالإضافة إلى مائة وخمسين كيلوغرامًا من السمن النيوزلاندي المستورد.

كما تم ضبط عشرات البرطمانات من السمن بأوزان مختلفة مجهولة المصدر، مما دفع مفتشي الحملة إلى التحفظ الفوري على هذه الكميات وتحرير المحاضر اللازمة لضمان عدم وصول هذه المنتجات غير الموثوقة إلى أيدي المستهلكين.

التصدي لترويج الأغذية منتهية الصلاحية

وواصلت الحملة جهودها بضبط منشأة تدار بدون ترخيص قانوني بداخلها كميات هائلة من الشاي الكيني مجهول المصدر بلغت نحو طن ومائتين وخمسة وستين كيلوغرامًا، كما تمكن الفريق من وضع اليد على كميات من عسل النحل وأربعين صفيحة جبنة وأربع وعشرين عبوة من الدواجن المتبلة وكميات من اللحوم البلدية والدهون، وجميعها سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

استمرار الرقابة الصارمة لحماية المستهلك

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تهدف إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الغش أو التلاعب بالأسعار أو عرض سلع تضر بصحة المواطن. وشارك في تنفيذ هذه المهمة فريق ضم أيمن الأسود ومجدي المغلاوي ومحمد المهدي ومحمد شتيا وإبراهيم النجار وبسام أحمد وحمدي هليل وجمال الديب ودعاء فهيد، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتطهير الأسواق من كافة صور الفساد التجاري.

