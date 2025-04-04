تموين دمياط يضبط 63 مخالفة في حملة رقابية على المخابز والأسواق (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، وذلك لضبط الأسعار والمخالفات التموينية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، إلى جانب إحكام الرقابة على توزيع الحصص ومنع الغش التجاري يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها أمس الخميس عن تحرير ثلاثة وستين محضرًا متنوعًا شملت عدة قطاعات تموينية داخل نطاق المحافظة.

حملات مكثفة على المخابز والأسواق بدمياط

أولًا: حملات على المخابز – 20 محضرًا

في قطاع المخابز تم تحرير عشرين محضرًا تنوعت ما بين محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وتشغيل عمال بدون شهادات صحية بالإضافة إلى محاضر لعدم وجود سجلات زيارات ووجود ميزان معطل.

ثانيًا: حملات على الأسواق – 38 محضرًا

أما في مجال الأسواق فقد تم تحرير ثمانية وثلاثين محضرًا شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية أو سجلات تجارية وعدم الإعلان عن مخازن وعرض لحوم مكشوفة إلى جانب استخدام الأكياس السوداء المخالف.

وفيما يتعلق بمجال المواد البترولية فقد تم تحرير خمسة محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

تشديد الرقابة واستمرار الحملات

من جانبه شدد مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين على ضرورة مواصلة الحملات التموينية اليومية وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانضباط السوق التمويني داخل محافظة دمياط.

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