السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرارات عاجلة من نيابة فاقوس بعد انهيار السينما القديمة ووفاة شاب

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أمرت نيابة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بالتصريح بدفن جثمان الشاب أحمد صابر (حداد)، العائل الوحيد لوالدته، وتسليم الجثمان لذويه، وذلك عقب انتهاء النيابة من معاينة موقع حادث الانهيار الجزئي لمبنى السينما القديمة المهجور بمركز فاقوس.

مجلس مدينة فاقوس آخر من يعلم، تفاصيل كارثية وراء انهيار مبنى السينما القديم بالشرقية

النيابة تنتهي من معاينة موقع انهيار مبنى السينما 

وكانت نيابة فاقوس أنهت معاينة موقع الحادث الذي وقع داخل مبنى السينما القديمة المهجور، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخرين بكدمات وكسور متفرقة، وفق ما أكده مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وبيان مدى استقرارهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، كما قررت استدعاء المسؤولين المختصين لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، وأسباب الانهيار، ومدى وجود تقصير أو إهمال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الانهيار الجزئي داخل المبنى المهجور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، ورئيس مركز ومدينة فاقوس، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولا تزال الإجراءات القانونية جارية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس ضحية حادث سقوط مبني السينما القديمة حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق منزل مهجور بالمحلة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

استدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار في القاهرة الجديدة

"عزبة البرج" تتوج بلقب بطل أوائل طلبة دمياط وتستعد لتمثيل المحافظة في تصفيات الجمهورية

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية