قرارات عاجلة من نيابة فاقوس بعد انهيار السينما القديمة ووفاة شاب

أمرت نيابة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بالتصريح بدفن جثمان الشاب أحمد صابر (حداد)، العائل الوحيد لوالدته، وتسليم الجثمان لذويه، وذلك عقب انتهاء النيابة من معاينة موقع حادث الانهيار الجزئي لمبنى السينما القديمة المهجور بمركز فاقوس.

النيابة تنتهي من معاينة موقع انهيار مبنى السينما

وكانت نيابة فاقوس أنهت معاينة موقع الحادث الذي وقع داخل مبنى السينما القديمة المهجور، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخرين بكدمات وكسور متفرقة، وفق ما أكده مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وبيان مدى استقرارهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، كما قررت استدعاء المسؤولين المختصين لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، وأسباب الانهيار، ومدى وجود تقصير أو إهمال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الانهيار الجزئي داخل المبنى المهجور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، ورئيس مركز ومدينة فاقوس، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولا تزال الإجراءات القانونية جارية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث.

