مجلس مدينة فاقوس آخر من يعلم، تفاصيل كارثية وراء انهيار مبنى السينما القديم بالشرقية

انهيار مبنى السينما
انهيار مبنى السينما القديمة، فيتو
كشف محمد الأباصيري رئيس مجلس مدينة فاقوس، محافظة الشرقية تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته المدينة، عقب انهيار جزئي بسقف مبنى السينما القديمة بشارع السيما، أثناء قيام عدد من العمال بأعمال هدم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين، ونجاة عامل ثالث.

انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

أعمال الهدم جرت بالمخالفة للقانون ودون علم مجلس المدينة

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال الهدم جرت بالمخالفة للقانون ودون علم مجلس المدينة، مؤكدًا أن صاحب الأرض لم يتقدم بطلب رسمي ولم يستصدر تصاريح الهدم المعتمدة، الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث.


وفاة العائل الوحيد لأسرته

ووفق مصادر طبية، أسفر الحادث عن مصرع الشاب أحمد صابر (حداد)، الذي كان العائل الوحيد لأسرته (والدته وشقيقته)، متأثرًا بإصابته جراء سقوط جزء من السقف عليه، فيما أصيب عاملان آخران بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

الإجراءات القانونية حيال الواقعة 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، حيث حضر اللواء أيمن عبد الكامل (فرقة شرق الشرقية)، مأمور قسم شرطة فاقوس، ورئيس مباحث فاقوس.
كما حضر محمد الاباصيري رئيس مجلس المدينة، والمهندس هاني عزت نائب رئيس المجلس، وعدد من مهندسي مجلس المدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

هدم الأجزاء الخطرة بالمبنى فورًا حفاظًا على سلامة المواطنين

وفي ختام المعاينة، أصدر رئيس مجلس مدينة فاقوس توجيهاته بهدم الأجزاء الخطرة بالمبنى فورًا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

