الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون هي الأولى للنجم المصري عمر مرموش في بطولة الدوري الإنجليزي بعد عودته إلى النادي بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث شارك كبديل ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، هالاند.



ويدخل نادي مانشستر سيتي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن وولفرهامبتون يقع في ذيل الجدول برصيد 8 نقاط فقط.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، وخسر على يد مانشستر يونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تلقي خسارة مفاجئة أمام بودو جليمت النرويجي، الفريق القادم من داخل الدائرة القطبية الشمالية 3-1 في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

وفي أول تعليق على الهزيمة المذلة قال بيب جوارديولا مدرب مان سيتي: "دفاعيًّا هم رائعون. نفس المدرب منذ 6 أو سبع سنوات، ونفس اللاعبين، وهذا يمنحهم الثبات فيما يقومون به، لذا لهم كل الاحترام".

وأضاف: "أعلم أن الناس قد تكون لهم آراء مختلفة، لكن في الموسم الماضي وصلوا إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي، وهذا يعني أنهم فريق كبير وممتاز للغاية".

وأكد المدرب الإسباني (55 عامًا) أنه لم يقلل من شأن النرويجيين، لكنه ترك اللاعبين ذوي الخبرة على مقاعد البدلاء حيث بدأ بفريق شاب نسبيا، وأثبت قراره بالمغامرة بالاعتماد على خط دفاع متقدم بأنه لم يكن صحيحا، بعدما استقبل أهدافا من ثلاث هجمات مرتدة.

