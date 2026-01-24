السبت 24 يناير 2026
محافظات

"عزبة البرج" تتوج بلقب بطل أوائل طلبة دمياط وتستعد لتمثيل المحافظة في تصفيات الجمهورية

أوائل الطلبة للمرحلة
أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بمدرسة عزبة البرج الثانوية
​توجت مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة بلقب بطل محافظة دمياط في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بعد منافسات شرسة عكست التطور العلمي الكبير لطلاب المحافظة. 

وجاءت هذه النتيجة لتعكس مدى الاهتمام بالعملية التعليمية في دمياط وقدرة طلابها على خوض التحديات المعرفية الكبرى وصولا الى منصات التتويج النهائية.

ترتيب مراكز الصدارة في ماراثون التفوق

​شهدت التصفيات النهائية صراعا قويا بين المدارس المشاركة انتهى بحصول مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة على المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى المحافظة. كما حصدت مدرسة جمصة شرق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر البطيخ المركز الثاني في انجاز مميز لطلاب الإدارة بينما جاءت مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات التابعة لادارة السرو في المركز الثالث لتأكيد جدارة فتيات دمياط في ميدان التنافس العلمي.

شد الرحال الى العجوزة لانتزاع اللقب القومي

​وعقب إعلان النتائج تقرر رسميا تصعيد فريق مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة ليكون سفيرا لمحافظة دمياط في التصفيات النهائية التي تقام على مستوى الجمهورية. 

ومن المقرر أن يخوض الفريق منافساته المرتقبة بدءا من يوم السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام داخل مبنى اتحاد الطلبة بمنطقة العجوزة في القاهرة حيث تتجه الأنظار نحو ممثلي دمياط املا في العودة بكأس البطولة إلى المحافظة.

رسائل دعم وإشادة من وكيل وزارة التعليم

​من جانبه أعرب الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عن فخره واعتزازه بهذا الجيل من الطلاب النابغين، موجها التهنئة للفائزين ولجميع القائمين على العملية التعليمية. 

وأثنى وكيل الوزارة على تضافر الجهود بين إدارة التعليم الثانوي والاتحادات الطلابية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وموجهي العموم الذين أشرفوا بدقة على المسابقة. 

كما أشاد بالتعاون المثمر مع إدارة مدارس رويال الخاصة بدمياط الجديدة التي ساهمت في خروج هذا الحدث بمظهر حضاري ومشرف يليق باسم محافظة دمياط.

