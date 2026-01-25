زاهي حواس: يجب عودة الآثار المصرية المسروقة مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي (صور)

18 حجم الخط

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم”، للدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض الكتاب.

الدكتور زاهي حواس

وخلال حديثه، طالب زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، باسترجاع الآثار المصرية المسروقة، وعلى رأسها “حجر رشيد” و"رأس نفرتيتي" و"القبة السماوية"، مشددا على رفضه للتصرفات الاستعمارية للمتاحف الأجنبية.

وأكد “حواس" أن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة غير شرعية مع وجود إثبات بالأدلة على ذلك، موضحا أن الهدف الأساسي من بناء المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وتجديد المتاحف القديمة هو السعي لتغيير نظرة الدول الأخرى لمتاحف مصر على أنها ليست على أعلى مستوى وليست مجهزة لعرض الآثار.

وتابع: زيارات المتحف المصري الكبير تضاعفت بعد وضع مقبرة توت عنخ امون ومقتنياتها، مؤكدا أنه لا يمكن بناء متحف مثل المتحف المصري الكبير في العالم.

وتحدث “حواس” عن عملية نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة عملية نقل التمثال بسبب وزنه الذي يصل إلى ٨٣ طن إلا أنه وصل بسلام إلى المتحف المصري الكبير وذلك نموذج لقدرة الشعب المصري على تحقيق المستحيل على مر العصور.

وعبر وزير الآثار الأسبق عن رفضه لجميع الادعاءات الغير مدروسة عن بناء فضائيين الهرم وان الاهرامات مصادر للطاقة، لافتا إلي أن دراسة الآثار والتاريخ يهدف إلي التعلم من الماضي وأن المصريين القدماء لم يحكموا البلاد بالصوت لكن بالحق والعدل، ولولا إيمانهم بحياة البعث والخلود ما كان هناك حضارة مصرية.

وفي نهاية الندوة أعلن زاهي حواس عن عرض العمل الفني (اوبرا توت عنخ امون) التي تم تأليفها بمشاركة (الموسيقار ليون زيمبوني والسيناريست فرانسيسكو)، والذي سيقام في ٤ فبراير ٢٠٢٦ بإيطاليا.

