مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، اللقطات الأولى لانهيار جزئي بمبنى السينما القديمة في الشرقية (فيديو)

انهيار مبنى السينما
انهيار مبنى السينما القديمة مركز فاقوس، فيتو
شهدت محافظة الشرقية، انهيارًا جزئيًا بمبنى السينما القديمة الكائن بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخرين بكسور مختلفة، بحسب مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي.

نشاط مكثف فى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فاقوس المركزي بالشرقية

فرض كردون أمني حول المبنى لضمان سلامة المواطنين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف ورئيس مركز ومدينة فاقوس والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول المبنى لضمان سلامة المواطنين، وبدأت أعمال الإنقاذ ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

 

المعلومات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة 

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع أثناء محاولة عدد من الشباب تسلق سقف مبنى السينما القديمة لتفكيك حوامل السقف الحديدية، ما أدى إلى انهيار السقف وحدوث تصدعات وانهيار جزئي في جدران المبنى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكسور متفرقة.


نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث، وفحص مدى سلامة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن انهيار العقارات ظاهرة خطيرة جدًّا، مشيرًا، إلى أن غياب الصيانة أهم أسبابها، فلا بد أن تكون الصيانة إجبارية وليست اختيارية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الصيانة عنصر مهم جدا، ولكن، عدد شركات الصيانة في مصر محدود، ولا بد للدولة أن يكون لها سبق في إنشاء شركات صيانة بجميع محافظات مصر.

