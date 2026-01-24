السبت 24 يناير 2026
استدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار في القاهرة الجديدة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الدور العاشر بموقع تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق بمنطقة القاهرة الجديدة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول واستدعاء زملائه لسماع اقوالهم.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط عامل من عقار تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

و بالفحص تبين العثور على جثة عامل يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، الذين أكدوا أن المتوفى سقط من الطابق العاشر أثناء عمله.

 

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من علو بموقع تحت الإنشاء مكون من 10 طوابق عقب اختلال توازنه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفريّ يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

