السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

البنك الاهلى
البنك الاهلى
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه، صباح اليوم السبت 24 يناير 2026، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلي المصري.

 وجاءت أسعار الصرف كالتالي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 47.10 جنيها.

سعر البيع 47.20 جنيها.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 54.97 جنيها.

سعر البيع 55.34 جنيها.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 63.12 جنيها.

سعر البيع 63.49 جنيها.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.51 جنيها. 

 سعر البيع 12.58 جنيها.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.81جنيها. 

سعر البيع 12.85 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 151.83 جنيها.

سعر البيع 154.45 جنيها. 

الدينار الكويتى - فيتو 
الدينار الكويتي - فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 59.13 جنيها.

سعر البيع 59.62 جنيها. 

الفرنك السويسرى 
الفرنك السويسرى 

سعر الدولار الأسترالى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 31.81 جنيها.

سعر البيع 32.19 جنيها. 

الدولار الاسترالى 
الدولار الاسترالى 

سعر الدولار الكندى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 34 جنيها.

سعر البيع 34.22 جنيها. 

الدولار الكندى 
الدولار الكندى 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات اسعار العملات العربية أسعار العملات في البنك اسعار العملات فى البنك الاهلى المصرى اسعار الصرف اسعار العملات فى البنك الاهلى البنك الأهلى المصرى الإسترليني في البنك الأهلي المصري الدولار في البنك الدولار في البنك الاهلي المصري الدولار في البنك الاهلي العملات العربية والأجنبية

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات السبت

7640 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة،عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

طلب إحاطة بشأن عودة مخالفات البناء بسبب خلل تطبيق قانون التصالح

الشروط الكاملة لوظائف الشركة القابضة للكهرباء ومعايير القبول بها

قانون المحال العامة، تراخيص بالإخطار وضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية