أول صورة لضحية انهيار مبنى السينما القديمة في الشرقية

انهيار مبنى السينما
انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس، فيتو
شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا، إثر سقوط مبنى السينما القديمة بمدينة فاقوس، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى أحمد صابر (حداد، العائل الوحيد لوالدته)، وإصابة آخرين في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

محافظ الشرقية: إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة والزراعية

انتقل رئيس مركز ومدينة فاقوس والأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف ميدانيًّا

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وهيئة الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقل رئيس مركز ومدينة فاقوس والأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف ميدانيًّا، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين.

انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس،فيتو
انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس، فيتو

المعلومات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع أثناء محاولة عدد من الشباب تسلق سقف مبنى السينما القديمة لتفكيك حوامل السقف الحديدية، ما أدى إلى انهيار السقف وحدوث تصدعات وانهيار جزئي في جدران المبنى.

انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس،فيتو
انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس، فيتو

نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان مدى سلامة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

