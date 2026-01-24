السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق منزل مهجور بالمحلة

الحماية المدنية تحاول
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بالمحلة
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل مهجور بمنطقة البثاينة بالمحلة الكبرى عقب اشتعال النيران في أكوام من القمامة المتراكمة داخله وذلك فجر اليوم.

افتتاح مسجد سيدي الفيومي بقرية الهياتم ضمن خطة أوقاف الغربية لتطوير بيوت الله

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنطقة البثاينة بالمحلة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، خاصة وأن المنزل يقع وسط تكتل سكني كثيف ما أثار حالة من القلق بين الأهالي في مدينة المحلة الكبري.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومتابعة أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة واتخاذ اللازم.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

افتتاح مسجد سيدي الفيومي بقرية الهياتم ضمن خطة أوقاف الغربية لتطوير بيوت الله

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

زمن العقوق، شقيقان ينهيان حياة والدهما المسن بطريقة مرعبة في الغربية

السيطرة على حريق مطبعة بالغربية دون إصابات
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

طلب إحاطة بشأن عودة مخالفات البناء بسبب خلل تطبيق قانون التصالح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

الشروط الكاملة لوظائف الشركة القابضة للكهرباء ومعايير القبول بها

قانون المحال العامة، تراخيص بالإخطار وضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

كيلو الصفيح يبدأ بـ 16 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية