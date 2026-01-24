الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق منزل مهجور بالمحلة

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل مهجور بمنطقة البثاينة بالمحلة الكبرى عقب اشتعال النيران في أكوام من القمامة المتراكمة داخله وذلك فجر اليوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنطقة البثاينة بالمحلة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، خاصة وأن المنزل يقع وسط تكتل سكني كثيف ما أثار حالة من القلق بين الأهالي في مدينة المحلة الكبري.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومتابعة أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة واتخاذ اللازم.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

