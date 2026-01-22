الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن: المغرب نظم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى (فيديو)

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
18 حجم الخط

اتحاد الكرة، أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في المغرب كان على أعلى مستوى، والملاعب كانت متميزة.

وقال أبوريدة:" إخوانا في المغرب قدموا بطولة رائعة تنظيميا".

فيما قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري:" البنية التحتية في دولة المغرب أراها في أوروبا فقط.. لا يهمني تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا وهناك من حاول الوقيعة.. هناك من “زعل مني”،  لكن على مستوى البطولة كان تنظيم البطولة يليق بأفريقيا، ودائما أقول: إنني كنت سعيد بالتواجد في المملكة المغربية". 

وأكمل حسام حسن بشأن واقعة المشادة مع أحد الصحفيين:" هناك أسلوب في إلقاء السؤال ولابد من احترام الطرفين".

جاء ذلك في مؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو. 

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اشرف صبحي وزير الشباب بطولة كأس العالم 2026 حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم

مواد متعلقة

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

الأهلي يستعد لـ مشواره الأفريقي أمام يانج أفريكانز.. السعة الكاملة ببرج العرب.. الشناوي أم شوبير؟ "توروب" يحسم حارس الفريق الأساسي.. وموقف صفقات الأحمر من اللقاء

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

تحفظ ييس توروب على صفقة بلعمري وكواليس ورحيل داري

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

استعدادا للمونديال، مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

موعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب على كف عفريت

ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية