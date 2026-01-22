حسام حسن: المغرب نظم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى (فيديو)

18 حجم الخط

اتحاد الكرة، أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في المغرب كان على أعلى مستوى، والملاعب كانت متميزة.

وقال أبوريدة:" إخوانا في المغرب قدموا بطولة رائعة تنظيميا".

فيما قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري:" البنية التحتية في دولة المغرب أراها في أوروبا فقط.. لا يهمني تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا وهناك من حاول الوقيعة.. هناك من “زعل مني”، لكن على مستوى البطولة كان تنظيم البطولة يليق بأفريقيا، ودائما أقول: إنني كنت سعيد بالتواجد في المملكة المغربية".

وأكمل حسام حسن بشأن واقعة المشادة مع أحد الصحفيين:" هناك أسلوب في إلقاء السؤال ولابد من احترام الطرفين".

جاء ذلك في مؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.