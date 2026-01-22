الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف صبحي: لدينا خطة لتطوير قطاع الناشئين بالتعاون مع اتحاد الكرة

اشرف صبحي، فيتو
اشرف صبحي، فيتو
18 حجم الخط

اتحاد الكرة، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تمتلك أكبر عدد من الناشئين، مضيفا “نسعى إلى الاستفادة من الناشئين من خلال عدة مشاريع أبرزها مشروع كابيتانو مصر”.

وتابع وزير الرياضة خلال مؤتمر صحفي موسع منذ قليل: “اتحاد الكرة يسعى لإنشاء فروع لأكبر الأكاديميات في مصر بهدف الاهتمام بالناشئين، وهناك خطة عمل في الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تطوير الدوري المصري".

يأتي المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم

مواد متعلقة

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

الأهلي يستعد لـ مشواره الأفريقي أمام يانج أفريكانز.. السعة الكاملة ببرج العرب.. الشناوي أم شوبير؟ "توروب" يحسم حارس الفريق الأساسي.. وموقف صفقات الأحمر من اللقاء

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (صور)

تحفظ ييس توروب على صفقة بلعمري وكواليس ورحيل داري

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

استعدادا للمونديال، مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

موعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب على كف عفريت

ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية