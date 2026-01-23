سلوت يثير الجدل من جديد، هل يشارك صلاح أمام بورنموث؟

18 حجم الخط

تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف محمد صلاح نجم الريدز من المشاركة أساسيًا في مباراة بورنموث غدًا السبت والتي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، رد سلوت على إمكانية مشاركة محمد صلاح أساسيًا، في ظل سجله التهديفي العالي أمام بورنموث، قائلا: "هذا الأمر لا يغير أن محمد صلاح سجل العديد من الأهداف ضد أي فريق، صلاح لعب 90 دقيقة كاملة أمام مارسيليا مثل العديد من لاعبي الفريق، وخضعنا لجلسة استشفاء أمس واليوم لدينا تدريبات".

واختتم: أعرف محمد صلاح جيدًا وهو جاهز للمشاركة في مباراة الغد، لكنه كغيره من اللاعبين سيكون لدينا حصة تدريبية اليوم بعدها سأقرر التشكيل.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفًا مميزًا أمام بورنموث بعدما سجل 12 هدفًا خلال 12 مباراة لعبها، ليكون الهداف الأول ضد الفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وعاد قائد المنتخب الوطني للمشاركة أساسيًا في تشكيل ليفربول، وذلك خلال لقاء مارسيليا الفرنسي الأخير في الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بانتصار الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره بورنموث غدا السبت 24 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا أمام نظيره بورنموث في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

