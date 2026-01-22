حسام حسن: لدينا هدف كبير في مونديال 2026.. ووجدنا التقدير والاحترام بالمغرب (فيديو وصور)

18 حجم الخط

اتحاد الكرة، قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن هدفه في بداية توليه مهمة تدريب الفراعنة هو الوصول لأمم أفريقيا وكأس العالم وهو ما تم تنفيذه، مؤكدا “لم نصل بالصدفة بل بالنتائج”.

وأضاف العميد خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن: “بطولة أمم أإفريقيا أظهرت مستويات كبيرة للمنتخبات، وهو ما شاهده الجميع وبأقل عدد من المحترفين عن باقي المنتخبات”.

وأوضح حسام حسن: “ الجميع كان يتوقع أن نخرج من بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات ولكن تم إقصاء بطل النسخة الماضية وهو كوت ديفوار، والصعوبة كانت أمام السنغال بنصف النهائي، خاصة وأن عامل الإرهاق أثر على بعض اللاعبين، خاصة أن المنتخب كان يعاني من الإصابات بسبب الإجهاد”.

وأكمل: “تخطينا صعوبات عديدة من بينها نحن أقل منتخب في عدد المحترفين، كما أننا تميزنا في اللياقة البدنية رغم الفوارق البدنية بين الدوري المصري وأكبر الأندية في أوروبا”.

وبين: “هناك هدف حالي وهو التحضير لكأس العالم 2026 خاصة من الجانب البدني والفني حتى لا تظهر فوارق كبيرة بين المنتخبات”.

واستكمل: " اشتركت 26 لاعبا في بطولة أمم أفريقيا، وهي رؤية للجهاز الفني خاصة في الاعتماد على اللاعبين الصغار من المنتخب الأولمبي أو عناصر جديدة وهو شيء جديد على المنتخب".

واختتم العميد: “وجدنا كل الاحترام والتقدير في المغرب وكنت سعيد بالتواجد في دولة المغرب خاصة مع أداء المنتخب”.

يعقد المؤتمر للحديث عن برنامج استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن منتخبات المجموعة السابعة التي تضم كلًّا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وفي سياق آخر كان منتخب مصر قد أنهى مشواره في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت كلًّا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، وتعادل مع أنجولا (0-0).

وفي ثمن النهائي، تجاوز منتخب مصر نظيره بنين بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار (3-2) في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خسر منتخب مصر أمام السنغال بنتيجة (1-0).

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.