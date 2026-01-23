السبت 24 يناير 2026
رياضة

على رأسهم كريستيانو رونالدو، لاعبو النصر يحتفلون بساديو ماني (فيديو)

ساديو ماني،فيتو
 حرص لاعبو نادي النصر السعودي على الاحتفال بنجم الفريق ساديو ماني للمرة الأولى في التدريبات الجماعية لنادي النصر، وذلك عقب العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي حققها مع منتخب السنغال على حساب المغرب بالمباراة النهائية.


 وظهر خلال الاحتفال كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تحقيقه لقب كأس أمم أفريقيا، في اللقاء النهائي للبطولة، أمام المغرب، ليقود منتخبه للفوز باللقب.


وعاد ساديو ماني للظهور مع نادي النصر، وذلك بعد غياب طويل خلال الفترة الأخيرة، بسبب المشاركة في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يعود من جديد، ويشارك مع العالمي.

 

 

وسيتواجد ساديو ماني، في قائمة النصر، خلال اللقاء القادم للفريق أمام نظيره التعاون، بالجولة القادمة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

ساديو ماني يعلن اعتزاله 

فيما أعلن ساديو ماني  اعتزال اللعب الدولي عقب ختام مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر لها شهر يونيو المقبل بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال ماني في تصريحات صحفية، إن مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة قد تكون الأخيرة له على المستوى القاري، وأنه اقترب من إعلان الاعتزال الدولي بعد كأس العالم.

ساديو ماني يدخل تاريخ كأس الأمم الأفريقية

ودخل ساديو ماني نجم منتخب السنغال، تاريخ بطولة أمم أفريقيا، برقم قياسي جديد، بعد مشاركته أمام المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وحسمها أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وشارك ساديو للمرة التاسعة والعشرين، بصفة أساسية في مباراة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ أمم أفريقيا، بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات، في التشكيل الأساسي، عبر تاريخ بطولة كأس الأمم، متفوقًا على كولو توريه نجم منتخب كوت ديفوار السابق، الذي لعب 28 مباراة فقط بصفة أساسية.

وقاد ساديو ماني منتخب بلاده للمباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل هدف الفوز في شباك منتخب مصر، خلال مواجهة نصف النهائي، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

