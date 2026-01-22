ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الإسماعيلي وغزل المحلة والاتحاد

18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، عزز سيراميكا كليوباترا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام الاتحاد 3-1 بالجولة الخامسة عشر.

كما قفز وادي دجلة للمربع الذهبي بعد فوزه أمام غزل المحلة 3-2 بالجولة ذاتها، وتقدم المقاولون أكثر من مركز بعد فوزه أمام الاسماعيلي 2-1، كما غادر كهرباء الاسماعيلية المركز الأخير بعد الفوز أمام حرس الحدود 2-1.

فيما تقدم سموحة في جدول الترتيب بعد الفوز أمام فاركو 2-0 في الجولة الخامسة عشر.

ترتيب الدوري المصري

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2 بيراميدز 27 نقطة

3 الأهلي 23 نقطة

4 وادي دجلة 23 نقطة

5 الزمالك 22 نقطة

6 المصري 20 نقطة

7 زد 20 نقطة

8 إنبي 19 نقطة

9 سموحة 19 نقطة

10 بتروجيت 19 نقطة

11 الجونة 18 نقطة

12 البنك الأهلي 17 نقطة

13 مودرن سبورت 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة

15 المقاولون العرب 13 نقطة

16 حرس الحدود 13 نقطة

17 فاركو 12 نقطة

18 الجيش 11 نقطة

19 كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

20 الاسماعيلي 10 نقاط

21 الاتحاد 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

