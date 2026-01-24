اليوم، فصل جديد في دعوى تعيين محامين بالسلك القضائي

18 حجم الخط

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم السبت الدعوى المقامة من غلاب الخطاب، التي يطالب فيها بتعيين محامين بالسلك القضائي وفق القانون والدستور الذي حدد نسبة من التعيينات للمحامين.

قضاة من الفئة ب من أعضاء النيابة الإدارية

وطالبت الدعوى المقامة، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٥ والخاص بتعيين قضاة من الفئة ب من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وذلك دون المحامين بالمخالفة لنص المادة ٣٩، ٤١، ٤٣،٤٧ من قانون السلطة القضائية.

