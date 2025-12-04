5 نجوم يتألقون في كأس العرب بعد نهاية الجولة الأولى.. سالم الدوسري الأكثر صناعة للأهداف.. يزن النعيمات يدخل التاريخ.. نيكولاس خيمينيز صانع اللعب الموهوب

18 حجم الخط

شهدت منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، مستويات مميزة وبعض المفاجآت بالنسبة لبعض المنتخبات على رأسها منتخب الجزائر حامل اللقب الذي تعادل دون أهداف مع السودان بجانب منتخب تونس الذي خسر أمام سوريا بهدف دون رد.

وقدم العديد من النجوم مستويات رائعة ولفتوا الأنظار خلال مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

الأردني يزن النعيمات

لمع اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات في انتصار النشامى على حساب الإمارات بنتيجة 2-1 في المجموعة الثالثة.

النعيمات سجل هدف الفوز لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 63 من عمر المباراة كما كان الأعلى تقييما في المواجهة.

وعلى مدار 88 دقيقة لعبها قبل استبداله بزميله عودة الفاخوري، اتسم أداء النعيمات بالفاعلية بعدما وجه 3 تسديدات تجاه المرمى بجانب تقديم 10 تمريرات صحيحة والحصول على 4 صراعات ثنائية.

الجزائري فيكتور لكحل

رغم تعادل منتخب الجزائر مع السودان إلا أن لاعب الوسط فيكتور لكحل قدم مباراة كبيرة وكان محور أداء مهما في خطة المدرب مجيد بوقرة.

وقدم لكحل 37 تمريرة صحيحة وصنع فرصة للجزائر ولمس الكرة 55 مرة، وفاز بسبع صراعات هوائية من أصل 8 بجانب 3 صراعات ثنائية من أصل 4 واستخلص الكرة 7 مرات.

السعودي سالم الدوسري

تألق سالم الدوسري قائد منتخب السعودية بشكل لافت في مباراة عمان وكان كلمة السر في انتصار الأخضر بنتيجة 2-1.

الدوسري صنع هدفي المنتخب السعودي بتمريرات حاسمة لزميليه صالح الشهري وفراس البريكان، وكاد أن يسجل الجناح الأيسر المخضرم قبل نهاية المباراة مرتين ولكن القائم حرمه من هز الشباك.

الإماراتي نيكولاس خيمينيز

ظهر اللاعب نيكولاس خيمينيز نجم منتخب الإمارات بأداء رائع رغم هزيمة الأبيض أمام الأردن بنتيجة 1-2.

خيمينيز صانع اللعب الموهوب قدم 44 تمريرة صحيحة وصنع فرصتين محققتين بجانب تسديدتين، ولمس الكرة 67 مرة.

ووصف محيسن الجميعان نجم المنتخب السعودي الأسبق اللاعب خيمينيز بأنه من نوعية اللاعبين المبدعين والمفكرين،

وأضاف:تابعته في مباراة الأردن، فهو قائد داخل الملعب ومفكر ولعب دورًا مهمًا في بناء اللعب الهجومي للمنتخب الإماراتي.

العراقي أيمن حسين

كما قدم اللاعب أيمن حسين مباراة رائعة مع منتخب العراق وساهم بقوة في الفوز على حساب البحرين بنتيجة 2-1.

تسبب أيمن حسين في هدف التقدم بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة بعد أن وجه ضربة رأس أخطأ الحارس البحريني إبراهيم لطف الله في إبعادها وأسكنها الشباك ليحتسب هدفًا عكسيا.

وقدم قائد أسود الرافدين 11 تمريرة صحيحة ولمس الكرة 26 مرة بجانب الفوز بـ 8 صراعات هوائية وأيضًا كسب الصراعات الثنائية مرتين بنجاح تام.

يزن النعيمات الهداف التاريخي للأردن

فيما أصبح يزن النعيمات الهداف التاريخي لمنتخب الأردن في بطولة كأس العرب، وذلك بعد تسجيله لهدف الفوز في مرمى الإمارات

ويشارك النعيمات للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب، ونجح في هاتين المشاركتين باعتلاء عرش الهدافين الأردنيين في بطولة كأس العرب منذ انطلاقها أول مرة عام 1963.

وبهدفه الثمين في مرمى الإمارات، ارتفع عدد أهداف اللاعب في بطولة كأس العرب إلى 4 أهداف ليفض شراكته التهديفية مع عادل عيسى وأنس الزبون ولكل منهما 3 أهداف.

وأحرز النعيمات في بطولة كأس العرب 2021، ثلاثة أهداف جاءت في شباك كل من مرمى فلسطين (هدفان)، ومصر (هدف)، وأضاف هدفه الرابع في النسخة الحالية في مرمى الإمارات.

ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

