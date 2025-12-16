الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو
وجَّه يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب الأردن، رسالة انتقاد مباشرة إلى سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، عقب مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العرب 2025.

ونجح المنتخب الأردني في تحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي بهدف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي المنتخب المغربي.

وقال أبو ليلى، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن رسالته إلى سالم الدوسري تتمثل في ضرورة التحلي بالتواضع، مؤكدًا أنه لاعب كبير لكن بعض التصرفات لم تكن موفقة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن الدوسري لم يكن يتعامل بشكل لائق مع لاعبي المنتخب الأردني قبل اللقاء، وهو ما أثار استغراب الجميع، مشيرًا إلى أن ياسر القحطاني يظل نموذجًا يُحتذى به كلاعب وأسطورة حقيقية داخل وخارج الملعب.

وأشاد حارس منتخب الأردن بالجهاز الفني، مؤكدًا أنهم قدموا مجهودًا استثنائيًا قبل المباراة، حيث لم تتجاوز ساعات نومهم القليلة، ونجحوا في شرح طريقة لعب المنتخب السعودي ونقاط القوة والضعف بشكل دقيق.

واختتم أبو ليلى تصريحاته بتأكيد أن حصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية يمثل دافعًا كبيرًا له، موضحًا أن مركز حراسة المرمى حساس، وأي خطأ قد يتحول مباشرة إلى هدف، وهو ما يجعل هذه الجائزة ذات قيمة خاصة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأردن نظيره المغربي، يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس العرب، على ملعب لوسيل.

