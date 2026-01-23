الجمعة 23 يناير 2026
ضبط 113 ألف مخالفة مرورية وفحص 1262 سائقًا للكشف عن المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 113,919 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص كما تم فحص 1,262 سائقًا، وتبين إيجابية 63 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 753 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 160 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع استمرار الحملات المرورية المكثفة لتحقيق السلامة والانضباط على الطرق.

