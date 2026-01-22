ضبط 12 شخصا بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (7 رجال و5 سيدات)، 6 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وبحوزتهم 15 حدثًا معرضين للخطر نتيجة تورطهم في أعمال التسول والبيع الإلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

وعلى جانب آخر، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق الأرباح غير المشروعة.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها التحفظ على نحو 2 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، إثر مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار أعلى من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان استمرار الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

