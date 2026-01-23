سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية

18 حجم الخط

شهدت حركة السيارات صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتسيير الحركة.

مناطق شهدت حركة سلسة

سادت السيولة المرورية مناطق الأزهر، العباسية، الموسكي، طريق الأوتوستراد، حلوان، المعادي، المقطم، بالإضافة إلى ميادين التحرير ورمسيس ومدينة نصر، وسط تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد وضبط قائدي السيارات المخالفين.

كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، إضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، جامعة القاهرة، بين السرايات، شارع التحرير، منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

انتشار خدمات المرور والإغاثة العاجلة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق الحركة، وتسهيلًا لوصول المواطنين إلى وجهاتهم.

تمركزت أيضًا سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها طرق: القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، القاهرة - السويس، القاهرة - الإسماعيلية، تحسبًا لأي أعطال مفاجئة للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.