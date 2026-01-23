ضبط 12 طن دقيق خلال حملات على الأسواق بالمحافظات

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، من خلال حملات موسعة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لشرطة التموين، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتركزت الحملات على مكافحة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضبط المخالفين الذين يبيعون بأسعار تزيد على السعر الرسمي أو يمتنعون عن الإعلان عنها.

وأسفرت الحملات الأخيرة خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 12 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) مرتبط بأنشطة المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها ستستمر بشكل مكثف لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

