خرجوا مع أبيهم ولم يعودوا، قصة جريمة كرموز التي هزّت الإسكندرية، قرارات من النيابة، وترقب لأقول الطفل الناجي وشقيقة المتهم

جريمة كرموز، لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفًا عن غيره في منطقة الورديان غرب الإسكندرية، 4 أطفال خرجوا بصحبة والدهم، كما اعتادوا يوميًا، يساعدونه في بيع الفول على الطريق الساحلي، لم يحمل المشهد أي إنذار، ولم يتخيل أحد أن تلك الخطوات كانت الأخيرة في حياتهم.

مرت الساعات، ولم يعد الأطفال، ومع حلول المساء، بدأ القلق يتسلل إلى المنزل، قبل أن يتحول إلى صدمة مدوية بعد أيام قليلة.

«خرجوا مع أبيهم ولم يعودوا».. القصة الكاملة لجريمة كرموز التي هزّت الإسكندرية

بلاغ يقود إلى الملاحات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثث مجهولة داخل الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة.

داخل المياه الراكدة، عُثر على 4 جثث لأطفال، ثلاثة إناث وذكر، في أعمار صغيرة، ما أكد أن الواقعة ليست حادثًا عارضًا، بل جريمة مكتملة الأركان.

الكاميرات تكشف أول الخيوط

ومع تصاعد الغموض، قادت تحريات المباحث إلى تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق الساحلي، والتي كشفت مرور رجل بصحبة 4 أطفال، ثم اختفاءه في نطاق لا توجد به كاميرات بالقرب من موقع الملاحات، قبل أن تعاود الكاميرات رصده مرة أخرى وهو بمفرده.

الخيط كان واضحًا، والاشتباه اتجه مباشرة نحو الأب.

الأب هو الجاني

وبفحص بلاغات التغيب ومطابقة أوصاف الجثث، تبين أن الأطفال الأربعة هم أبناء المتهم، ويعمل بائع فول، وكان يقيم مع أبنائه الخمسة لدى شقيقته. الطفل الخامس نجا من الموت بعدما رفض الخروج مع والده في يوم الواقعة لتعلقه بعمته.

وكشفت التحريات أن المتهم اصطحب أبناءه الأربعة في السابعة صباحًا، وعاد بمفرده قرابة الثالثة عصرًا، ثم غادر المنزل مرة أخرى، قبل أن يختفي تمامًا.

محاولة فاشلة قبل القتل

ووفق مصادر مطلعة، حاول المتهم في البداية التخلص من أبنائه بإلقائهم أسفل عجلات القطار عند أحد مزلقانات السكة الحديد، إلا أن وجود عدد كبير من المواطنين بالمكان حال دون تنفيذ مخططه.

بعد فشل المحاولة، قرر التوجه إلى منطقة الملاحات، حيث قام بخنق أبنائه واحدًا تلو الآخر، غير مكترث بتوسلات ابنته الكبرى التي حاولت استجداءه للعدول عن قراره.

دوافع مأساوية

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع العجز عن الإنفاق على أبنائه، إلى جانب ما كان يتعرض له من معايرة وضغوط اجتماعية بسبب سلوك والدتهم، وهو ما دفعه – بحسب اعترافاته – إلى الاعتقاد بأن التخلص منهم «رحمة بهم».

هروب وسقوط

عقب ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم إلى محافظة الدقهلية محاولًا التخفي، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكانه وضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم، حيث واجهته التحريات وتسجيلات الكاميرات.

قرارات النيابة

وأصدرت النيابة العامة بالإسكندرية عددًا من القرارات العاجلة، حيث قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

كما قررت التصريح بدفن جثامين الأطفال الأربعة عقب الانتهاء من توقيع الصفة التشريحية، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيتها.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وضم التسجيلات لملف القضية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وشقيقة المتهم، والطفل الناجي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.

العقوبة القانونية المتوقعة..حبل المنشقة فى انتظار الجاني

وبحسب قانون العقوبات المصري، فإن المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي جريمة يعاقب عليها بالمادة 230 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

كما أن تعدد المجني عليهم وتشديد القسوة في ارتكاب الجريمة يُعد من الظروف المشددة التي تُغلظ العقوبة، خاصة مع كون الضحايا من الأطفال، ووجود رابطة الأبوة بين الجاني والمجني عليهم.

جريمة تهز الضمير

تبقى جريمة كرموز واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها الإسكندرية، ليس فقط لبشاعة الفعل، بل لأن الجاني كان من المفترض أن يكون الملاذ الآمن لأطفاله.

قضية ما زالت فصولها القانونية مستمرة، بينما تبقى الأسئلة الإنسانية معلّقة بلا إجابة.

