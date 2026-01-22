الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117,575 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,255 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة تعاطي لمواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 788 مخالفة مرورية متنوعة تتعلق بتحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 102 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

