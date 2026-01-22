الخميس 22 يناير 2026
حوادث

الأمن يضبط شخصين لادعائهما تسريب الامتحانات على مواقع التواصل بالأقصر وسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحافظتي الأقصر وسوهاج لادعائهما القدرة على تسريب الامتحانات الخاصة بإحدى المراحل التعليمية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أدارا عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين قدرتهم على تسريب أسئلة الامتحانات ونشر أسئلة السنوات السابقة على أنها أسئلة الامتحانات المقبلة، واستوليا على مبالغ مالية من راغبي الحصول على نماذج الامتحانات عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بالنصب والاحتيال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

