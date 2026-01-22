الخميس 22 يناير 2026
حوادث

الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد ويستعيد المسروقات

الأمن يضبط متهم بسرقة
الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد
تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من كشف ملابسات واقعة سرقة غطاء صرف صحي باستخدام مركبة "تروسيكل"، والتي تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد ويستعيد المسروقات
الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد ويستعيد المسروقات

وأوضحت التحريات أن المتهم، عامل وله معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة قسم شرطة أول بور فؤاد، قام بسرقة الغطاء والفرار به.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وإعادة المسروقات، والتحفظ على مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الجريمة.

وأكد المتهم في مواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو اعتماده على الواقعة بقصد السرقة.

وتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر إلى  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية