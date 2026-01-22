18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من كشف ملابسات واقعة سرقة غطاء صرف صحي باستخدام مركبة "تروسيكل"، والتي تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يضبط متهم بسرقة غطاء بالوعة في بورسعيد ويستعيد المسروقات

وأوضحت التحريات أن المتهم، عامل وله معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة قسم شرطة أول بور فؤاد، قام بسرقة الغطاء والفرار به.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وإعادة المسروقات، والتحفظ على مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الجريمة.

وأكد المتهم في مواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو اعتماده على الواقعة بقصد السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.