الخميس 22 يناير 2026
القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص بالفيوم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير كيان تعليمي يعمل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة هذا الكيان التعليمي لتقديم دورات وشهادات تعليمية للمواطنين، موهمًا إياهم بأنها تتيح لهم فرص عمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة مقر الكيان، وضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من الشهادات الخاصة بالكيان، بانر دعائي، كروت الدعاية، ونماذج امتحانات وملازم تعليمية. وبمواجهته، اعترف بالنشاط الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

