ضبط مالك مكتبة بالفيوم بتهمة بيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مكتبة تعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بعد تأكد توزيعها وبيعها لعدد كبير من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن  رجال الشرطة من مداهمة المكتبة وضبط مالكها، وبحوزته نحو ألفي كتاب دراسي خارجي بدون تصريح أو تفويض. وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق وإحالة المخالف للجهات المختصة.

 

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

وعلى جانب آخر، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.

وأكدت أجهزة الأمن أن هذه الحملات تستهدف إحكام السيطرة على السوق ومنع المضاربة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات؛ وذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

