شهيرة تفاجئ حفيدها عمر محمد رياض على الهواء والفنان يعلق ويكشف نصائحها له (فيديو)

18 حجم الخط

فاجأت الفنانة المعتزلة شهيرة، حفيدها الفنان الشاب عمر محمد رياض بمكالمة هاتفية أثناء تواجده ببرنامج "نجمك مع يارا"، تحدثت خلالها عنه بصراحة ودعم واضح.

وعبّرت الفنانة شهيرة عن فخرها الكبير به، مؤكدة أن موهبته هبة من الله، لكنها لا تنفصل عن اجتهاده وصبره وحرصه على تقديم نفسه في أفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى أنه يهتم بصحته وشكله، ويعمل على تطوير نفسه باستمرار.

وقالت إن عمر يتمتع بكاريزما وحضور واضحين، وهو ما يجعل الجمهور ينجذب إليه، مؤكدة أنه لا يكتفي بتنفيذ الدور فقط، بل يضيف إليه، موضحة أن حديثها عنه لا يأتي من منطلق عائلي، بل من موقعها كفنانة تمتلك خبرة طويلة في المجال الفني.

وأشارت إلى أن عمر يملك مستقبلًا فنيًا كبيرًا، رغم قلقه الدائم على مستقبله، موضحة أنه يمتلك مقومات كثيرة تجعله مطمئنًا، سواء من حيث الموهبة أو الالتزام أو الاجتهاد، كما كشفت عن دورها في توجيهه في بداية مشواره، حيث نصحته بالالتحاق بمركز الإبداع الفني، معتبرة أن هذه الخطوة كانت أساسية في تكوينه الفني.

ومن جانبه، علق عمر رياض على المداخلة وقال: "أحلى مفاجأة وفرحتيني بمكالمتك ويارب أفضل أشرفك على طول".

وتابع: "هي مبتجاملش وكانت معايا في الرحلة من البداية وبتنتقدني قبل ما تقول كلام كويس".

كما تحدث الفنان عمر محمد رياض عن العائلة الفنية التي ينتمي إليها، مؤكدًا أن وجود جينات فنية لا يكفي وحده، وأن العمل في مجال التمثيل يتطلب اجتهادًا مستمرًا، موضحًا أن الموهبة قد تساعد في تقصير الطريق، لكنها لا تضمن الاستمرار، وأن الفنان إذا لم يعمل على نفسه ويجدد أدواته قد يختفي سريعًا من الساحة.

وعن الضغوط الناتجة عن الانتماء إلى عائلة فنية كبيرة، قال عمر إنه كان مدركًا لذلك قبل دخوله المجال، لكنه أكد أن المعرفة المسبقة تختلف عن الصدمة، مشيرًا إلى أن وجود عدد من الفنانين داخل الأسرة ساعده على فهم طبيعة هذه الضغوط وكيفية التعامل معها، مؤكدًا أن الشهرة لها ثمن وضريبة، سواء في شكل انتقادات أو مقارنات أو تعليقات قاسية أحيانًا، ومن لا يستطيع تحمّل ذلك، عليه ألا يدخل هذا المجال من الأساس.

وتحدث عمر رياض عن علاقته بجده الفنان الراحل محمود ياسين، مؤكدًا أن العلاقة كانت قوية، خاصة في فترة الطفولة، موضحًا أن جده لم يكن يعلم في ذلك الوقت برغبته في التمثيل، لكنه علّمه بشكل غير مباشر معنى الشغف بالفن، مؤكدًا أن أهم ما تعلمه منه أن التمثيل ليس وظيفة تقليدية، بل مهنة قائمة على الحب والاستمتاع، وأن الفنان إذا لم يكن مستمتعًا بما يقدّمه فلا يجب أن يعمل في هذا المجال.

وأشار إلى تأثره الكبير بهذه الفكرة، وهو ما دفعه لاحقًا إلى دراسة المسرح، والالتحاق بمركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال، معتبرًا هذه التجربة من أهم المحطات في حياته الفنية.

كما عبر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي حصدها مسلسل «اتنين قهوة»، مؤكدًا أن نجاح العمل جاء في توقيت كان يشعر فيه ببعض القلق، خاصة أن المسلسل عُرض قبل موسم رمضان ويتكوّن من 30 حلقة، وهو ما اعتبره مخاطرة، إلا أن تفاعل الجمهور وحديث الناس عن العمل والدور كان مطمئنًا بالنسبة له، وفاق توقعاته.

وأوضح عمر أنه يحرص دائمًا على توجيه الشكر لكل من منحه فرصة حقيقية، مشيرًا إلى أن المخرج عصام نصار كان له دور مهم في بداياته الفنية، سواء في مسلسل «نصيبي وقسمتك» أو «اتنين قهوة»، كما أكد أن العمل مع الفنان أحمد فهمي كان تجربة ممتعة ومفيدة، واصفًا إياه بالنجم الكبير، الذي أضاف له الكثير وقدم له نصائح مهمة خلال التصوير.

وأكد أن وجوده وسط منظومة عمل قوية وناجحة وضعه أمام مسئولية كبيرة، مشددًا على أنه لم يكن يملك أي مبرر للتقصير، وكان عليه أن يجتهد ويقدّم أفضل ما لديه، وهو ما جعله يشعر بالرضا عن ردود الأفعال التي وصفها بأنها «مفرحة».

وعن تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمر إن أكثر تعليق أسعده هو إحساس الناس بأنه ممثل يجتهد في اختياراته ويمتلك أدواته، مشيرًا إلى أن البعض تساءل عن سبب قلة أعماله، وهو ما اعتبره دلالة واضحة على أن أداؤه وصل إلى الجمهور ولمسهم.

وتحدث عمر عن المقارنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين والده الفنان محمد رياض، مؤكدًا أنه اطّلع على هذه التعليقات، وأن والده تقبّلها بسعادة من منطلق ارتباط اسمه بابنه، لكنه شدد على أن المقارنة من الناحية المهنية غير منطقية، موضحًا أن محمد رياض نجم كبير، له مكانة خاصة وتاريخ طويل وجمهور واسع، وأن الوصول إلى ما حققه يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل، معتبرًا أن أي مقارنة لا تتجاوز إطار المزاح فقط.

كواليس مسلسل «اتنين قهوة»

وعن كواليس مسلسل «اتنين قهوة»، كشف عمر أن عددًا كبيرًا من المشاهد كان مرهقًا وصعبًا، خاصة أن فريق العمل كان يصوّر ما يقرب من 19 مشهدًا في اليوم الواحد داخل ديكور واحد، مؤكدًا أن أصعب المشاهد بالنسبة له كان مشهد المواجهة الأخيرة، بسبب الصراع النفسي العميق داخل الشخصية.

وأوضح أن المشاهد التي جمعته بزميله حازم اعتمدت على كيمياء حقيقية، نظرًا لصداقتهما في الواقع، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء أمام الكاميرا، مؤكدًا أن المشاهد بينهما كانت مليئة بالتوتر والصراع، لكنها كانت ممتعة فنيًا.

وعن تصرّفات شخصيته داخل العمل، قال عمر إنه لو كان مكان شخصية كريم في الواقع لما فضّل الصمت، مؤكدًا إيمانه بأن السكوت عن الحق خطأ، وأن المواجهة الصريحة أفضل حتى لو تسببت في مشكلات أو خسارة علاقات.

كما تطرّق للحديث عن نهاية المسلسل، موضحًا أن جميع الشخصيات كان لها مصير واضح في المشهد الأخير، وأن النهاية كانت سعيدة، وهو ما يفضّله الجمهور، مؤكدًا أن كل شخصية تركت أثرًا داخل الأحداث.

وفي ختام الحلقة، تحدث عمر محمد رياض عن تجربته الجديدة مع النجم أمير كرارة في عمل رمضاني مرتقب، مؤكدًا سعادته الكبيرة بهذه التجربة، واصفًا الكواليس بالممتعة، ومشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا من العمل مع فريق كبير ومحترف، متمنيًا تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.