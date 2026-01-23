إصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بـ"ملاكي" وسقوطه داخل ترعة شربين بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل وسقوط الموتوسيكل في الترعة على طريق عزبة العبد أبو جلال مركز شربين في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي في موتوسيكل وسقوط الموتوسيكل في الترعة على طريق عزبة العبد أبو جلال مركز شربين.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلىمستشفى شربين العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في انقلاب الموتوسيكل في الترعة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “يوسف ع غ” 18 سنة باشتباه كسر بضلوع الصدر والحوض واشتباه نزيف بالبطن، وهشام ع الـ“ 18 سنة. اشتباه نزيف بالبطن والمخ واشتباه كسر بالحوض، ”إسلام ا غ" 24 سنة باشتباه نزيف بالبطن والمخ واشتباه كسر بالحوض.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سيدة وشابين في مشاجرتين وحادث بمحافظة الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية 3 وقائع مختلفة ما بين مشاجرتين وحادث تصادم سيارة في 3 مراكز مختلفة تضمنت أجا والمنصورة وبلقاس.

أصيبت سيدة في مشاجرة بقرية البهو فريك مركز أجا بالدقهلية كما أصيب شاب في مشاجرة بجرن الحجر قرية البرامون مركز المنصورة تعدى عليه آخر بسلاح أبيض، كما أصيب شاب في حادث تصادم ببلقاس.

وأصيبت سيدة في مشاجرة باليهود فريك مركز أجا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة في مشاجرة بقرية البهو فريك مركز أجا بالدقهلية، وإصابة شاب في مشاجرة بجرن الحجر قرية البرامون مركز المنصورة تعدى عليه آخر بسلاح أبيض.

تفاصيل إصابة سيدة في مشاجرة بـ أجا

بدأت أحداث الواقعة الأولى بمشاجرة على كوبري الزهور البهو فريك مركز أجا بادعاء ضرب من آخرين.

ونتج عن المشاجرة إصابة" إيمان ع م " 34 سنة البهو فريك أجا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس 5 سم وجرى نقلها لـ مستشفى أجا المركزي.

إصابة شاب اعتدى عليه آخر في البرلمان بالمنصورة

وجاءت الواقعة الثانية في جرن الحجر البرامون مركز المنصورة بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض، وإصابة "زياد أ ي م" 19 سنة البرامون بجرح طعني بالذراع الأيسر وجرح طعنى بالظهر، وجرى نقله لـ مستشفى المنصورة الدولي.

إصابة شاب صدمته سيارة أمام مدرسة في بلقاس

وفي واقعة ثالثة أصيب شاب أمام المدرسة الإعدادية بقرية المعصرة مركز بلقاس على إثر اصطدام سيارة ملاكي بالشخص.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس إلى موقع الحادث وتبين إصابة "علي. ا. ع " 14 سنة مصابا بكسر مفتوح بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى بلقاس العام.

